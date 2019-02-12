На голову 9-летней девочки с крыши упала ледяная глыба в центре Петербурга
Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после того, как 9-летняя девочка оказалась в больнице. Днем 9 февраля 2019 года ледяная глыба откололась от крыши дома 17 по Загородному проспекту и упала на голову ребенку. С места происшествия школьница была госпитализирована в детскую городскую больницу №19 в тяжелом состоянии.
- По приезду в больницу, девочку направили в реанимацию. Сейчас врачи воздерживаются от прогнозов относительно последствия ее серьезной травмы головы, - сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.
Правоохранители отмечают, что льдина упала на девочку из-за того, что коммунальщики, которые должны были чистить крышу, выполнили свою работу ненадлежащим образом. Следственный комитет возбудил дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас правоохранители занимаются проверкой и проводят экспертизы для того, чтобы установить виновных в случившемся.
ИСТОЧНИК KP.RU