2019-02-12T10:42:30+03:00
Происшествия

На голову 9-летней девочки с крыши упала ледяная глыба в центре Петербурга

Ребенок в тяжелом состоянии находится в детской городской больнице
Лилия КОЗЛОВА
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После падания льдины, девочка осталась жива, но попала в больницу Петербурга в тяжелом состоянииПосле падания льдины, девочка осталась жива, но попала в больницу Петербурга в тяжелом состоянииФото: Артем КИЛЬКИН
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Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после того, как 9-летняя девочка оказалась в больнице. Днем 9 февраля 2019 года ледяная глыба откололась от крыши дома 17 по Загородному проспекту и упала на голову ребенку. С места происшествия школьница была госпитализирована в детскую городскую больницу №19 в тяжелом состоянии.

- По приезду в больницу, девочку направили в реанимацию. Сейчас врачи воздерживаются от прогнозов относительно последствия ее серьезной травмы головы, - сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Правоохранители отмечают, что льдина упала на девочку из-за того, что коммунальщики, которые должны были чистить крышу, выполнили свою работу ненадлежащим образом. Следственный комитет возбудил дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас правоохранители занимаются проверкой и проводят экспертизы для того, чтобы установить виновных в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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