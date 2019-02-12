2019-02-12T14:49:16+03:00
Общество

В Ленинградской области назначили нового главу комитета по архитектуре и градостроительству

С 12 февраля им стал Игорь Кулаков
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленинградской области сменился глава комитета по архитектуре и градостроительству. Фото: Прес-служба правительства ЛО.В Ленинградской области сменился глава комитета по архитектуре и градостроительству. Фото: Прес-служба правительства ЛО.
Изменить размер текста:

Губернатор Ленингградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Игоря Кулакова на должность председателя комитета по архитектуре и градостроительству. В должность чиновник вступил сегодня, 12 февраля.

- В первую очередь необходимо завершить работу по описанию границ населенных пунктов региона и постановке их на кадастровый учет, - приводит слова губернатора 47-го региона пресс-служба областного правительства.

Также от Игоря Кулакова ждут жесткого контроля за районами с активным строительством. Там не должно быть проблем с плотностью застройки, должна соблюдаться высотность, во время формироваться комфортная среда обитания, а также появляться социальные объекты в соответствии с нормативами.

Напомним, что ранее место главы комитета, с февраля 2018 года, занимал Вячеслав Шибаев. Он освобожден от должности по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета