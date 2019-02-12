В Ленинградской области назначили нового главу комитета по архитектуре и градостроительству

12 Февр. 14:49 2019-02-12T14:49:16+03:00

В Ленинградской области сменился глава комитета по архитектуре и градостроительству. Фото: Прес-служба правительства ЛО.

С 12 февраля им стал Игорь Кулаков

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Губернатор Ленингградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Игоря Кулакова на должность председателя комитета по архитектуре и градостроительству. В должность чиновник вступил сегодня, 12 февраля.

- В первую очередь необходимо завершить работу по описанию границ населенных пунктов региона и постановке их на кадастровый учет, - приводит слова губернатора 47-го региона пресс-служба областного правительства.

Также от Игоря Кулакова ждут жесткого контроля за районами с активным строительством. Там не должно быть проблем с плотностью застройки, должна соблюдаться высотность, во время формироваться комфортная среда обитания, а также появляться социальные объекты в соответствии с нормативами.

Напомним, что ранее место главы комитета, с февраля 2018 года, занимал Вячеслав Шибаев. Он освобожден от должности по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU