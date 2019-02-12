Психически больной мужчина домогался до 10-летней племянницы в Колпино

12 Февр. 15:06 2019-02-12T15:16:53+03:00

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Жительница Петербурга, работающая водителем в такси, заявила в полицию на психически нездорового родственника. По словам женщины, брат ее мужа мог развратить ее 10-летнюю дочь. Женщина подозревает, что неуравновешенный мужчина сексуально домогался малолетнюю девочку.

- В восемь часов вечера 11 февраля в 80 отделение ОМВД России по Колпинскому району Петербурга обратилась 43-летняя женщина. По ее словам, накануне вечером, 10 февраля, брат ее мужа, возможно, совершил противоправные действия в отношении ее дочери, ученицы четвертого класса, - сообщают «Невские новости».

Женщина рассказала, что инцидент мог произойти с девяти до девяти вечера в квартире дома 45 по улице Октябрьской в Колпино. Как именно домогался до ребенка 59-летний мужчина, заявительница не разъяснила. Оправданы ли ее подозрения, выяснят правоохранители. Они уже задержали подозреваемого.

Известно, что мужчина не работает, не имеет судимостей. Также он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU