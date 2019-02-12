Реанимация спасает водителя, попавшего в ДТП с автобусом в Петербурге
Утром около 12:40 часов во вторник, 12 февраля, в Кировском районе Петербурга произошла серьезная авария. На пересечении улиц Краснопутиловской и Червонного Казачества столкнулись иномарка и микроавтобус. В результате оба автомобиля оказались на тротуаре, а водитель легковушки в руках врачей «скорой» помощи. Свидетели инцидента рассказали, как произошло ДТП.
- Автомобиль «Тойота» на перекрестке улиц проехал через две сплошные разделительные линии, несмотря на то, что правый поворот ему был не доступен. Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» не ожидал такого маневра и на полном ходу врезался в водительскую дверь легковушки, - рассказали очевидцы аварии.
На появившемся видео с места аварии, рядом с двумя разбитыми машинами стоят сотрудники ГИБДД, четыре реанимации, «скорая» и пожарные. У микроавтобуса сильно повреждена передняя часть капота, у «Тойоты» правая передняя дверь буквально вмята в машину.
В Санкт-Петербурге в результате ДТП два автомобиля выехали на тротуар.
По данным ГИБДД, водитель «Тойоты» получил тяжелые травмы. Медики оказывают ему экстренну помощь. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU