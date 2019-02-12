Реанимация спасает водителя, попавшего в ДТП с автобусом в Петербурге

12 Февр. 15:26 2019-02-12T15:26:01+03:00

Микроавтобус на полном ходу влетел в иномарку в Кировском районе города [видео]

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Утром около 12:40 часов во вторник, 12 февраля, в Кировском районе Петербурга произошла серьезная авария. На пересечении улиц Краснопутиловской и Червонного Казачества столкнулись иномарка и микроавтобус. В результате оба автомобиля оказались на тротуаре, а водитель легковушки в руках врачей «скорой» помощи. Свидетели инцидента рассказали, как произошло ДТП.

- Автомобиль «Тойота» на перекрестке улиц проехал через две сплошные разделительные линии, несмотря на то, что правый поворот ему был не доступен. Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» не ожидал такого маневра и на полном ходу врезался в водительскую дверь легковушки, - рассказали очевидцы аварии.

На появившемся видео с места аварии, рядом с двумя разбитыми машинами стоят сотрудники ГИБДД, четыре реанимации, «скорая» и пожарные. У микроавтобуса сильно повреждена передняя часть капота, у «Тойоты» правая передняя дверь буквально вмята в машину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691354" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге в результате ДТП два автомобиля выехали на тротуар.

По данным ГИБДД, водитель «Тойоты» получил тяжелые травмы. Медики оказывают ему экстренну помощь. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU