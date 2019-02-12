2019-02-12T15:38:02+03:00
Происшествия

Срочная эвакуация в гипермаркете «Леруа Мерлен» на проспекте Испытателей

Посетители и персонал магазина вывели на улицу из-за подозрительного предмета
Петр КИБЕР
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На Испытателей экстренно эвакуировали "Леруа Мерлен". Фото: vk.com/spb_todayНа Испытателей экстренно эвакуировали "Леруа Мерлен". Фото: vk.com/spb_today
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Экстренная эвакуация произошла около 15:00 12 февраля в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» на проспекте Испытателей. Посетителей и персонал магазина срочно вывели наружу из-за того, что в торговом зале был обнаружен подозрительный предмет.

- Покупатели вышли на улицу. Там же и персонал. Тем, у кого теплые вещи остались в магазине, раздали пледы, - сообщает очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пока главной версией остается бесхозный предмет, однако есть версия и о звонке телефонного террориста. Вход в гипермаркет пока закрыт, по периметру натянута сигнальная лента.

Впрочем, сами сотрудники магазина особо не унывают, и стоят на улице в цветастых пледах, похожие на перуанских музыкантов.

Напомним, что в начале февраля Петербург накрыла волна телефонного терроризма. Из-за сообщений о минировании были эвакуированы десятки торговых центров, школ, больниц и административных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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