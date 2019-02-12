Сегодня в Лиге Европы «Зенит» сыграет с «Фенербахче»

12 Февр. 16:41 2019-02-12T16:41:16+03:00

Первый матч раунда плей-офф начнется для петербуржцев с выезда в Турцию

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Любители футбола дождались! Зимний перерыв завершен, и российские команды вновь начинают играть официальные матчи. Правда только те, кто принимает участие в еврокубках. А таких, увы, немного. Но «Зенит» в их числе. И сегодня. 12 февраля, сине-бело-голубые встретятся с турецким «Фенербахче».

- Я считаю, что можем и должны бороться. У каждой из команд есть и плюсы, и минусы. Игра покажет, насколько мы готовы, но то, что каждый, кто выйдет на поле, будет сражаться, в этом не сомневайтесь, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Главный тренер петербуржцев уверен, что, несмотря на отсутствие игровой практики в последнее время, его футболисты в состоянии обыгрывать турецкую команду.

Напомним, что «Зенит» уже находится в Стамбуле и накануне игроки успели провести тренировку на поле стадиона «Фенербахче». Что касается состава, то можно ожидать появления на поле двух новичков – Ракицкого и Барриоса. А вот участие Сердара Азмуна в игре пока под вопросом.

Напомним, что игра с «Фенербахче» пройдет в рамках 1/16 Лиги Европы. Победитель определится по сумме двух матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU