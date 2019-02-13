Двое хулиганов перерезали 16-летнему парню горло во время ссоры в Петербурге

13 Февр. 09:00 2019-02-13T09:00:44+03:00

Юноша стал жертвой поножовщины и попал в больницу в тяжелом состоянии

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Выходные в Красном Селе в Петербурге прошли не спокойно. В воскресение, 10 февраля, «скорая» помощь забрала с улицы возле одного из домов по проспекту Ленина 16-летнего подростка с серьезной ножевой раной на шее. Парень попал в больницу. В среду, 13 февраля, стало известно, что полиция Красносельского района задержала двоих молодых людей, которые устроили поножовщину.

- Насколько известно, трое парней – 16-ти, 18-ти и 20-ти лет находились в тот день возле дома на проспекте Ленина в Красном Селе. Между молодыми людьми возникла ссора. Двое, что постарше, решили из хулиганских побуждений применить в решении конфликта нож. В результате у 16-летнего юноши на шее колото-проникающая рана, - сообщили в ГУ МВД Петербурга.

После того, как парни порезали пострадавшего, с места они сбежали. Подросток попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи прилагают все усилия, для того, чтобы юноше стало лучше.

Устроившие поножовщину сейчас задержаны. Правоохранители уже возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU