Суд Петербурга запретил намывать острова в Финском заливе

13 Февр. 09:27 2019-02-13T09:27:06+03:00

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Правительство Петербурга запретило инвестору «Зингер Девелопмент» создавать намывную территорию в районе поселка Ольгино в Финском заливе. Смольный добился отмены решения Арбитражного суда, который ранее дал разрешение компании на эту деятельность. В итоге во вторник, 12 февраля, было принято решение, что намыва акватории залива не будет.

В октябре 2018 года Арбитражный суд Петербурга признал незаконным отказ комитета по имущественным отношениям города компании «Зингер Девелопмент» создать намывную территорию возле Ольгино. На тот момент власти аргументировали это неподходящим проектом, а также они не могли согласовать создание нового участка без оценки социальных, экономических, техногенных, природоохранных последствий.

- Отменить решение суда полностью, - говорится в решение Арбитражного апелляционного суда Петербурга.

В итоге намывных островов в Финском заливе пока что не предусматривается. Кстати, в Петербурге уже существуют такие искусственные территории. Например на Васильевском острове. Сейчас на насыпном участке построен порт «Морской фасад» и жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU