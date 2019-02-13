Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета

13 Февр. 10:31 2019-02-13T21:10:14+03:00

Женщина получила восемь ножевых ранений за то, что удалила женщину из чата родительского комитета Фото: СОЦСЕТИ

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Конфликт между двумя мамочками в Петербурге закончился поножовщиной. История началась довольно прозаично. Обе женщины состояли в родительском комитете одной из групп детского сада Адмиралтейского района. В какой-то момент они что-то не поделили, и одна удалила другую из чата в мессенджере, где мамы решали текущие вопросы. Взбешенная женщина осталась не согласна с таким положением дела и напала с ножом на свою обидчицу прямо внутри детского учреждения.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Поножовщина в детском саду 00:00 00:00

- 5 февраля внутри детского сада № 45 Адмиралтейского района на меня напала сумасшедшая мамаша и нанесла восемь ударов ножом в голову, - рассказала в соцсети о шокирующей ситуации пострадавшая.

Разъяренная мать била обидчицу по головеФото: СОЦСЕТИ

Отмечается, что в детском саду нет камер наблюдения, поэтому нападение не было зафиксировано. Но на фото, опубликованных в сети, видны порезы, швы и кровоподтеки. На вызов приехали три машины полиции и задержали мать, нож изъяли.

Еще до нападения, обиженная своим исключением из чата женщина стала писать пострадавшей угрозы, обещая «взорвать машину вместе с ребенком». Позже эти сообщения она поспешила удалить.

ИСТОЧНИК KP.RU