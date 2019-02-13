2019-02-13T11:08:15+03:00
Происшествия

Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге

Тело мертвого мужчины лежало у входа в учреждение на Васильевском острове
Лилия КОЗЛОВА
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Возле детского сада в Петербурге нашли труп мужчины в белых перчаткахВозле детского сада в Петербурге нашли труп мужчины в белых перчаткахФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Петербурга выясняет причины и обстоятельства неожиданной смерти мужчины. Около трех часов дня во вторник, 12 февраля, специалист по пожарной безопасности из детского сада на Наличной улице совершал обход. Рядом со входом он неожиданно увидел труп мужчины с усами.

- На вид умершему мужчине было 45-50 лет. Он лежал на спине в шести метрах от входа в детский сад. Рост у него около 175 сантиметров, европейский тип лица, прямые волосы, усы и борода с проседью, - пишут «Невские новости».

Одет мужчина был тепло. На ногах у него было две пары носков черного и синего цвета, черные ботинки, зеленые камуфлированные штаны. На теле свитер в зелено-белую полоску, черная куртка и пуховик с меховой отделкой на капюшоне. На голове черная шапка, а на руках хозяйственные тканевые перчатки белого цвета.

Насильственных следов смерти прибывшие полицейские на трупе не обнаружили. Правоохранители выясняют, что стало причиной кончины мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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