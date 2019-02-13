За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто

13 Февр. 13:15 2019-02-13T13:15:41+03:00

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За минувшие сутки, 12 февраля 2019 года, в Санкт-Петербурге за нарушение правил парковки или стоянки было эвакуировано 281 автомобиль, уполномоченными организациями для уборки магистралей от снега перемещен 201 автомобиль. Об этом информирует ГИБДД по Ленобласти.

Всего, по данным региональной Госавтоинспекции, 12 февраля в городе зафиксировано 2111 нарушений ПДД, в том числе 14 угонов и 17 случаев выезда транспортных средств на встречную полосу. При этом 1816 нарушений допущено водителями и 295 - пешеходами.

Также сотрудники ДПС за управление авто в состоянии опьянения задержали 14 водителей, 10 из них отказались проходить медосвидетельствование.

- За сутки задержаны четыре автомобиля, находящихся в федеральном розыске и 25 лиц, совершивших административные правонарушения, - сообщили в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU