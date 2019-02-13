Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры

13 Февр. 14:25 2019-02-13T14:25:55+03:00

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В среду, 13 февраля, дороги и тротуары Петербурга превратились в каток. Город, как и предсказывали синоптики, атаковал гололед. И вместе с этим увеличилось число упавших на улицах людей. Как оказать помощь пострадавшим и кого надо к этому привлекать – решали на заседании в Смольном.

- Районные отделы по здравоохранению оперативно передают информацию о количестве пострадавших, для того, чтобы мы могли оказать социальное сопровождение, - заявила первый заместитель главы комитета по соцполитике Галина Колосова.

А чтобы помощь была оказана как можно быстрее, в комитете предложили отправить представителей Смольного в каждый травмпункт. При этом большинство пострадавших от помощи отказывается, а если люди что и просят, то отвезти их домой на социальном такси или же принести продуктовые наборы.

Кроме того к помощи пострадавшим было предложено привлекать волонтеров. В частности абитуриентов, которые собираются поступать в медучилища и ВУЗы. Им надо получить 50 часов в книжке волонтера, поэтому ребята с радостью пойдут на это.

ИСТОЧНИК KP.RU