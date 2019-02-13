2019-02-13T21:07:50+03:00
Общество

Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда

Все новые и новые методы применяются при уборке города
Петр КИБЕР
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Защита 85-го уровня. Теперь машину точно не побьет - ковер защитит. Фото: vk.com/spb_todayЗащита 85-го уровня. Теперь машину точно не побьет - ковер защитит. Фото: vk.com/spb_today
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Чем только не прославились петербургские коммунальные службы за последнее время. Они сбивали наледь привязанным к веревке утюгом, пилили сугробы бензопилой и долбили лед перфораторами, но тут они превзошли сами себя. Чтобы защитить машину от падающего с крыши льда, ее накрыли…ковром.

- На Введенской улице бережёного ковер бережет, - шутят очевидцы, снявшие ноу-хау на фото и выложившие снимок в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, кроме шуток, что это Алладин припарковался, пользователи соцсетей возмутились таким подходом к делу. Если от мелких сколов краски ковер и спасет, то более-менее крупный кусок льда точно оставит вмятину или разобьет стекло.

Не совсем понятно, почему автомобиль нельзя переставить. Если водитель нарушил правила парковки, то его машину можно отправить на штрафстоянку, или же просто переместить в безопасное место – этим сейчас активно занимается ГИБДД.

Впрочем, сосульки ждать не будут. А счет разбитых льдом и снегом машин в Петербурге уже пошел на сотни

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Снег снова сошел вместе с асфальтом. А Смольный обещает решить проблемы с уборкой снега - к следующей зиме

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ИСТОЧНИК KP.RU

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