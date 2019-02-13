На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев

13 Февр. 16:32 2019-02-13T16:32:56+03:00

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Как и почему – эти два вопроса обычно задают, когда происходит что-то из ряда вон выходящее. И такое случилось днем 13 февраля на Петергофском шоссе. Около 13:00 водитель «Хендэ Солярис» умудрился «вписать» свой автомобиль между двух трамваев. На месте аварии моментально образовалась пробка.

- Движение через Петергофское шоссе по улицам Партизана Германа и Доблести закрыто! – предупреждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Пока неизвестно, каким образом иномарка оказалась зажатой между двух составов, но явно, что без нарушений правил дорожного движения тут не обошлось. Кроме того, что «Солярис» оказался сильно смят и, скорее всего, пойдет под списание, трудности возникли и у пассажиров общественного транспорта.

От удара 60-й трамвай сошел с рельсов, а встречный состав полностью перегородил перекресток. Движение трамваев остановилось в обе стороны, как и сквозной проезд для другого транспорта. В настоящее время на месте ДТП работают ремонтные бригады, а также медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU