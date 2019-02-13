2019-02-13T17:58:44+03:00
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Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев

Причиной изменений в движении транспорта станут дорожные работы
Петр КИБЕР
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Дорожные работы изменят схему движения на перекрестке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы.Дорожные работы изменят схему движения на перекрестке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 15 февраля и почти на девять месяцев – до 12 октября 2019 года будет частично закрыт проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. Здесь на работу выходят дорожные службы. Кроме этого в ближайшие дни в силу вступят и другие ограничения.

- С 15 по 24 февраля 2019 года в связи с работами по прокладке канализации силами «Водоканала», движение транспорта на перекрестке улиц Валерия Гаврилина и Заречной будет частично перекрыто, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 16 по 24 февраля 2019 года ограничат проезд транспорта по Петровскому проспекту у дома номер 7 по Ремесленной улицы. Здесь будут прокладывать тепловые сети.

Также С 16 по 24 февраля из-за прокладки канализации вводится ограничение на движение транспорта по улице Жака Дюкло от Яковской до Курчатова.

А с 16 по 23 февраля 2019 года в связи с работами по прокладке газопровода будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Замшина у Антоновской улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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