МЧС предупредило об опасности паводка в Петербурге в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-14T13:50:51+03:00

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Спасатели Петербурга готовятся к паводкоопасному периоду в 2019 году. В главном управлении МЧС города уже готовятся к возможным предстоящим проблемам и решают вопрос того, как предотвратить затопление города. Одной из возможных причин паводка, разумеется, станет снег, которого выпало очень много зимой 2018-2019 годов на территории Северной столицы и Ленобласти.

- Наличие снега один из факторов влияющий на половодье, но не главный. Основным критерием, определяющим ход половодья является уровень воды в Онежском и Ладожском озерах. Мы знаем, что возможны образования заторов в нижнем течении рек Сясь, Свирь, Паша и Оять и подтопления на территориях Волховского, Лодейнопольского и Подпорожского районов, на пиках половодья подтопление низменных участков на территориях Тихвинского и Тосненского районов, - пояснил заместитель начальника ГУ МЧС Ленобласти Евгений Мусиенко.

Уже в феврале-марте этого года соберутся комиссии по чрезвычайной ситуации для того, чтобы определить, как уменьшить риски в паводкоопасный период. Известно, что основной план мероприятий уже разработан.

В случае опасностей население Петербурга и Ленобласти будет информироваться из Центрального управления в кризисных ситуациях с помощью СМС, а также СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU