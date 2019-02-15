2019-02-15T11:48:06+03:00
Политика

Беглов назначил Мовчана и Мейксина новыми советниками

Они будут заниматься взаимодействием между представителями промышленности и городским правительством
Лилия КОЗЛОВА
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Максим Мейксин (по центру) стал новым советником врио губернатора ПетербургаМаксим Мейксин (по центру) стал новым советником врио губернатора ПетербургаФото: Екатерина ЕФИМОВА
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Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов назначил новых советников. Ими стали Сергей Мовчан и Максим Мейксин, которые займутся вопросами промышленности. Своих новых помощников врио градоначальника представил на заседании президиумов Общественной организации и регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» в четверг, 14 февраля.

- Развитие петербургской промышленности – это обязанность правительства города. Город готов содействовать технологическому перевооружению, обучению кадров, профориентации молодежи, - подчеркнул Александр Беглов.

Глава города отметил, что важно развивать сотрудничество и с другими городами России, продвигать продукцию Петербурга как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В частности сейчас предприятия Северной столицы активно работают с РЖД.

Отметим, что Максим Мейксин до середины января 2019 года занимал пост главы комитета по промышленной политике и инновациям. Сергей Мовчан работал в Смольном в должности вице-губернатора Петербурга и также курировал промышленность и научно-технические вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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