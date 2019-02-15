Беглов назначил Мовчана и Мейксина новыми советниками
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов назначил новых советников. Ими стали Сергей Мовчан и Максим Мейксин, которые займутся вопросами промышленности. Своих новых помощников врио градоначальника представил на заседании президиумов Общественной организации и регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» в четверг, 14 февраля.
- Развитие петербургской промышленности – это обязанность правительства города. Город готов содействовать технологическому перевооружению, обучению кадров, профориентации молодежи, - подчеркнул Александр Беглов.
Глава города отметил, что важно развивать сотрудничество и с другими городами России, продвигать продукцию Петербурга как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В частности сейчас предприятия Северной столицы активно работают с РЖД.
Отметим, что Максим Мейксин до середины января 2019 года занимал пост главы комитета по промышленной политике и инновациям. Сергей Мовчан работал в Смольном в должности вице-губернатора Петербурга и также курировал промышленность и научно-технические вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU