Кусок штукатурки пробил голову школьнику на Бронницкой улице

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-15T16:52:16+03:00

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Обычный поход в школу утром 14 февраля завершился на больничной койке. На нее попал 16-летний петербуржец, которому в голову прилетел кусок штукатурки, упавший со здания Научно-исследовательского института ЛОР на Бронницкой 9, корпус 1.

- Падение куска штукатурки произошло в 9:40 утра. В результате несовершеннолетний юноша получил травмы и был госпитализирован. По факту ЧП сотрудники полиции проводят проверку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, у 16-летнего школьника открытая черепно-мозговая травма и ушибленная травма теменной части черепа. Его состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

Напомним, что в начале февраля кусок льда, упавший с крыши химико-фармацевтического университета убил одного студента и ранил другого. После гибели 23-летнего юноши было заведено уголовное дело, а проректор вуза по административно-хозяйственной работе был привлечен к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU