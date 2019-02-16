Погода на 16 февраля в Петербурге: воздух прогреется до +5 градусов

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-16T09:23:57+03:00

Также ожидается порывистый ветер до 13 метров в секунду

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Погода продолжает баловать петербуржцев. В выходные в Северной столице будет царить долгожданная весна. Как обещают синоптики, на улице будет тепло. Не исключают они того, что на небе может появиться солнышко.

- Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, - сообщают в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +3...+5 градусов. . Порывы ветра до 13 метров в секунду.

Впрочем, надолго весна не задержится. Уже в воскресенье столбик термометра начнет опускаться. Ветер сменит направление, немного похолодает.

- Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного ветра, - рассказывают синоптики. - Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.

В начале рабочей недели ожидается минус. Так, в ночь с 17 на 18 февраля температура воздуха упадет до -5..-7. Спасатели предупреждают, что на дорогах возможна гололедица. Они просят водителей и пешеходов быть аккуратными во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU