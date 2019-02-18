Росгвардейцы спасли пенсионеров в Петербурге, которых пытался убить сын
Страшная история произошла ночью в воскресение, 17 февраля, в Невском районе Петербурга. Пьяный 39-летний мужчина покусился на жизнь самых близких людей – отца и матери. В пылу ссоры он накинулся на престарелых родителей и попытался их зарезать. Благо, на помощь пенсионерам вовремя подоспели сотрудники Росгвардии.
- Ночью в воскресение, 17 февраля, в одной из квартир дома 52 на улице Бабушкина между пьяным мужчиной и его родителями возник конфликт. Ссора накалилась, сын схватил нож и набросился на отца и мать 72 и 73 лет, - рассказала пресс-служба Росгвардии.
39-летний мужчина начал угрожать беззащитным пенсионером убийством. Замахнувшись несколько раз ножом, он ранил мать и отца в шею и в область груди. Шум драки и крики о помощи услышали соседи, которые сразу же позвонили в полицию.
Благодаря неравнодушным соседям жизни стариков были спасены. На указанный адрес оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны и участковый полиции. Вместе они обезоружили пьяного мужчину, задержали его и отправили в отделение.
Насколько глубокие раны получили пенсионеры, не уточняется. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента и возбудили уголовное дело за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU