2019-02-18T15:39:12+03:00
Происшествия

Росгвардейцы спасли пенсионеров в Петербурге, которых пытался убить сын

Пьяный мужчина накинулся с ножом на отца и мать
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пьяный петербуржец порезал своих родителей и угрожал им убийствомПьяный петербуржец порезал своих родителей и угрожал им убийствомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Страшная история произошла ночью в воскресение, 17 февраля, в Невском районе Петербурга. Пьяный 39-летний мужчина покусился на жизнь самых близких людей – отца и матери. В пылу ссоры он накинулся на престарелых родителей и попытался их зарезать. Благо, на помощь пенсионерам вовремя подоспели сотрудники Росгвардии.

- Ночью в воскресение, 17 февраля, в одной из квартир дома 52 на улице Бабушкина между пьяным мужчиной и его родителями возник конфликт. Ссора накалилась, сын схватил нож и набросился на отца и мать 72 и 73 лет, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

39-летний мужчина начал угрожать беззащитным пенсионером убийством. Замахнувшись несколько раз ножом, он ранил мать и отца в шею и в область груди. Шум драки и крики о помощи услышали соседи, которые сразу же позвонили в полицию.

Благодаря неравнодушным соседям жизни стариков были спасены. На указанный адрес оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны и участковый полиции. Вместе они обезоружили пьяного мужчину, задержали его и отправили в отделение.

Насколько глубокие раны получили пенсионеры, не уточняется. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента и возбудили уголовное дело за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гендиректор петербургской организации осужден за незаконные производство и сбыт медицинских изделий
Петербуржцев предупредили о сильном ветре во вторник
Петербуржец «избил» иномарку девушки из-за отказа знакомиться
Полиция со стрельбой задержала пьяного водителя
Петербург возглавил топ городов для путешествия на 23 февраля
В Петербурге за четыре миллиона продают «Мерседес» из сериала «Мажор»
Петербуржцы смогут жаловаться на снег и сосульки через мобильное приложение
Две школьницы, пострадавшие от падения льда, выписаны из больницы
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера
В Репино 14-летняя школьница родила от официанта гостиницы
Спасатели закончили обследование завалов в здании ИТМО, жертв не нашли
В день матча «Зенит» - «Фенербахче» метро будет работать дольше
Суд продолжит рассматривать иск фристайлистки Комиссаровой к испанской клинике
Милонов просит провести референдум по вопросу «засолки» улиц
Полиция проверяет сообщение о похищении ребенка кредиторами
Утром 18 февраля в Петербурге началась новая волна ложных минирований
Юрий Шевчук споет в Александринском театре
ИТМО отменил занятия во всех корпусах университета на Ломоносова, 9
«Зенит» проведет открытую тренировку перед ответной встречей с «Фенербахче»
Прогноз погоды на 18 февраля в Петербурге: Новая рабочая неделя начнется с похолодания
В Ботаническом саду зацвела сирень
Дело о «жонглировании» ребенком в Малайзии закрыли
Вслед за Мариинкой «бомбу» подложили в Русский музей
На проспекте Косыгина заметили одинокого филина
Наташа Королева привела Тарзана в загс на Английской набережной