Путин включил врио губернатора Петербурга Беглова в состав Совбеза

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-18T18:24:10+03:00

До назначения в город на Неве Александр Беглов уже был в составе Совета безопасности России

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Президент России Владимир Путин включил временно исполняющего обязанности градоначальника Петербурга Александра Беглова в состав Совета безопасности России. Соответствующее распоряжение в понедельник, 18 февраля, появилось на официальном портале правовой информации.

- Внести в состав Совбеза РФ, утвержденный указом президента, изменение, включив в него в качестве члена Совета врио губернатора Петербурга Александра Беглова, - говорится в документе.

Стоит отметить, что Беглов уже был в составе Совбеза качестве полпреда президента по СЗФО. Однако 19 ноября, после того, как его назначили руководить Петербургом, его заменил Александр Гуцан.

Напомним, что 3 октября Владимир Путин отправил в отставку предыдущего губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко, предложив на его место Беглова. При этом он предложил политику самому оценить ход своей работы и к сентябрю 2019 года решить, готов он идти на выборы или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU