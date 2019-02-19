Петербургская художница сваляла самый большой в мире валенок и попала в книгу Гиннеса
Это для русских валенок – привычная обувь, а иностранцы думают, что сувенир. Именно поэтому петербургской художнице Валерии Лошак потребовалось почти три года, чтобы доказать – она создала самую большую в мире валяную обувь.
- Largest felt boot (Самый большой валенок) – гласит запись книге рекордов Гиннеса, появившаяся в начале февраля.
Параметры обуви действительно впечатляют: три метра в высоту и 2,5 метра в длину. То есть размер ступни великана, которому придется впору валенок, составляет почти полтора человеческого роста.
Рада и сама создательница валенка, который был сделан еще в июле 2016 года.
- Ура! Свершилось! Теперь на официальном сайте книги рекордов Гиннесса можно найти самый большой Валенок в мире! – поделилась достижением в соцсетях Валерия.
При этом добиться признания было непросто. Иностранцы просто не верили, что валенок – действительно обувь. Но художница привела в довод ГОСТы на валенки. Раз есть стандарт, значит это обувь. Британцы подумали и сказали «да». Правда для изделия Валерии была создана отдельная категория, но в книгу Гиннеса она в любом случае попала.
По словам художницы, подтверждающий ее первенство сертификат должен прибыть на днях в Петербург королевской британской почтой.
ИСТОЧНИК KP.RU