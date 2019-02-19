Петербургская художница сваляла самый большой в мире валенок и попала в книгу Гиннеса

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-19T10:00:36+03:00

Всего три года и книга Гиннеса признала валенок-рекордсмен. Фото: www.guinnessworldrecords.com

Чтобы рекорд признали, потребовалось почти три года

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Это для русских валенок – привычная обувь, а иностранцы думают, что сувенир. Именно поэтому петербургской художнице Валерии Лошак потребовалось почти три года, чтобы доказать – она создала самую большую в мире валяную обувь.

- Largest felt boot (Самый большой валенок) – гласит запись книге рекордов Гиннеса, появившаяся в начале февраля.

Параметры обуви действительно впечатляют: три метра в высоту и 2,5 метра в длину. То есть размер ступни великана, которому придется впору валенок, составляет почти полтора человеческого роста.

Рада и сама создательница валенка, который был сделан еще в июле 2016 года.

- Ура! Свершилось! Теперь на официальном сайте книги рекордов Гиннесса можно найти самый большой Валенок в мире! – поделилась достижением в соцсетях Валерия.

При этом добиться признания было непросто. Иностранцы просто не верили, что валенок – действительно обувь. Но художница привела в довод ГОСТы на валенки. Раз есть стандарт, значит это обувь. Британцы подумали и сказали «да». Правда для изделия Валерии была создана отдельная категория, но в книгу Гиннеса она в любом случае попала.

По словам художницы, подтверждающий ее первенство сертификат должен прибыть на днях в Петербург королевской британской почтой.

ИСТОЧНИК KP.RU