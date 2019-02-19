2019-02-19T10:50:21+03:00
Происшествия

В Коломягах четырехлетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа

Чудо, но ребенок отделался синяками и ушибами и сотрясением мозга
Петр КИБЕР
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В Петербурге четырехлетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа.В Петербурге четырехлетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Второй день рождения был в понедельник, 18 февраля у юной жительницы Санкт-Петербурга. 4-летней девочке удалось выжить после падения с четвертого этажа многоквартирного дома в Приморском районе Петербурга.

- 18 февраля в полицию из детской больницы поступила телефонограмма о том, что около 10 часов утра от дома на улице Репищева после падения из окна квартиры на 4 этаже с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирована 4-летняя девочка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что ЧП произошло около 10 утра. Девочка осталась в квартире у бабушки и пока та отвлеклась, смогла открыть окно. В больнице, куда доставили ребенка, врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму и ушиб брюшной полости.

По предварительной информации, семья ребенка благополучная и на учете в органах надзора не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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