В аэропорту Пулково гуляла бесхозная коза

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-19T11:28:31+03:00

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Живая природа все больше и больше адаптируется к «каменным джунглям». Совами на деревьях в спальных районах или нерпой под мостом никого уже не удивишь. А вот одинокая коза, разгуливающая по Пулково – это что-то новенькое.

- В Пулково-2 гуляет коза, никто не терял? – спрашивают удивленные горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что обычно козы сами по себе не приезжают в аэропорты, возникает масса вопросов, в частности, как парнокопытное оказалось рядом с терминалом, и где его хозяин. В соцсетях ироничные петербуржцы тут же начали состязаться в остроумии.

- Встречает кого-то. Улетает на юг. Таможню не прошла, - предположили шутники.

Что в итоге стало с козой, увы, так и осталось неизвестным. Возможно она все же села на свой рейс и отправилась по делам или на отдых.

Впрочем, ради справедливости надо сказать, что Пулково-2 с 2014 года не работает как терминал, основной поток рейсов перенаправлен в Пулково-1. Также у петербургского аэроузла есть и бизнес-теминал.

ИСТОЧНИК KP.RU