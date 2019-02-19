2019-02-19T15:05:24+03:00
Общество

В Петербурге умер артист Евгений Марцинкевич

Выдающийся знаток петербургской культуры скончался на 96-м году жизни
Лилия КОЗЛОВА
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Евгений Марцинкевич умер в Петербурге на 96-м году жизни Фото: «Петербург-Концерт»Евгений Марцинкевич умер в Петербурге на 96-м году жизни Фото: «Петербург-Концерт»
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Во вторник, 19 февраля 2019 года, в Петербурге умер литературовед и артист Евгений Марцинкевич. Истинный петербургский интеллигент и знаток культуры Северной столицы ушел из жизни в возрасте 95-ти лет. Всю свою жизнь Евгений Валентинович проработал в городе на Неве и стал автором большого количества просветительских музыкально-литературных проектов.

- С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скончался блестящий лектор, литературовед и талантливый артист. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - сообщили о кончине Марцинкевича в «Петербург-Концерте».

Родился Евгений Валентинович в Ленинграде 10 сентября 1923 года. Здесь же он окончил Государственный университет. Полвека с 1967 года работал в «Петербург-Концерте» бывшем «Ленконцерте».

За свою долгую жизнь Евгений Марцинкевич выступал в театрах и городских библиотеках с лекциями, музыкальными проектами. Зрители всегда отмечали его необыкновенное изящество речи, способность ораторским мастерством притягивать аудиторию.

Также артист был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «50 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», «250-летие Ленинграда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

О месте прощания и похорон с Евгением Марцинкевичем станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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