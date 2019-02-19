В Петербурге умер артист Евгений Марцинкевич
Во вторник, 19 февраля 2019 года, в Петербурге умер литературовед и артист Евгений Марцинкевич. Истинный петербургский интеллигент и знаток культуры Северной столицы ушел из жизни в возрасте 95-ти лет. Всю свою жизнь Евгений Валентинович проработал в городе на Неве и стал автором большого количества просветительских музыкально-литературных проектов.
- С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скончался блестящий лектор, литературовед и талантливый артист. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - сообщили о кончине Марцинкевича в «Петербург-Концерте».
Родился Евгений Валентинович в Ленинграде 10 сентября 1923 года. Здесь же он окончил Государственный университет. Полвека с 1967 года работал в «Петербург-Концерте» бывшем «Ленконцерте».
За свою долгую жизнь Евгений Марцинкевич выступал в театрах и городских библиотеках с лекциями, музыкальными проектами. Зрители всегда отмечали его необыкновенное изящество речи, способность ораторским мастерством притягивать аудиторию.
Также артист был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «50 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», «250-летие Ленинграда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
О месте прощания и похорон с Евгением Марцинкевичем станет известно позже.
ИСТОЧНИК KP.RU