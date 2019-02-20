Пятая волна: в Петербурге эвакуировали ВУЗы, поликлиники и больницы

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-20T13:52:34+03:00

Также в список «заминированных» попали и бизнес-центры

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Очередная, уже пятая подряд волна сообщений о заложенных бомбах накрыла Петербург. Привычные за последние дни к экстренному режиму силовики проверяют ВУЗы, больницы и бизнес-центры Северной столицы.

- Эвакуированы общежития Университета ИТМО на Белорусской улице и в Вяземском переулке, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Также прерывался и учебный процесс в нескольких корпусах ИТМО по всему городу. Вслед за ними на улицу вывели студентов и преподавателей СПбГУ из здания двенадцати коллегий, людей из Санкт-Петербургского Технологического института.

Кроме этого проверяются здания Елизаветинской больницы, двух Железнодорожных поликлиник на Боровой и Мечникова, Центра имени Алмазова, Клинической ревматологической больницы номер 25, Института имени Поленова.

Эвакуированы ТЦ «Елизаровский» и бизнес-центр «Мезон Плаза» (по пожарной тревоге). Невская ратуша также в списке.

Напомним, что в понедельник «заминированы» оказались больше тысячи объектов по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU