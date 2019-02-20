2019-02-20T21:13:15+03:00
Происшествия

На юге Петербурга под автобусом лужа крови, две женщины госпитализированы

На перекрестке Московского проспекта и авиационной улицы общественный транспорт сбил пешеходов
Лилия КОЗЛОВА
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Автобус сбил двух женщин на Московском проспекте в ПетербургеАвтобус сбил двух женщин на Московском проспекте в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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На пересечении Московского проспекта и Авиационной улицы в Петербурге утром в среду, 20 февраля, прохожие в ужасе обходят место аварии. На дороге под автобусом разлилась лужа крови, рядом валяются ботинки. Под колесами общественного транспорта оказались два человека – женщины, которые переходили перекресток по пешеходному переходу.

- Проезжая мимо увидела двух сбитых людей: женщина в бежевом плаще и кто-то второй в яркой куртке, - рассказала очевидица ДТП в социальной сети.

Увидев, что на дороге в месте аварии валяется обувь, прохожие стали сетовать, что, по всей видимости, пострадавших уже нет в живых. Ведь есть такое поверье у водителей, что ботинки слетают с человека только при смертельном ударе. Однако эти домыслы оказались не правдой.

Авария случилась в 12:10 утра. Автобус № 187 в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на двоих женщин. В результате одна, которой на вид лет 50, получила тяжелые травмы, вторая – отделалась ушибами. Обе госпитализированы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и выясняют, на какой сигнал светофора пешеходы пытались пересечь дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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