Жителям Приморского района приходится принимать «грязевые ванны»

СЕГОДНЯ 20:35 2019-02-20T20:35:11+03:00

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«Хенесси», шоколадное молоко, какао или грязевая ванна. Так отшучиваются жители Приморского района Петербурга, у которых дома из кранов течет грязная вода. В среду, 20 февраля, в социальных сетях фотографии с ужасающего цвета жидкостью начали делиться горожане, живущие на севере города на Неве.

- Как насчет принять ванну в доме 21, корпус 1, на улице Репищева, - предлагают отчаявшиеся местные жители.

Наверное, грязевая ванна полезная, подхватили петербуржцы в социальных сетях. Однако шутки шутками, а цвет воды на фото, действительно пугает. Коричневая жидкость, вытекающая из крана в белую эмалированную ванну совсем не вызывает доверия. При этом петербурженка, опубликовавшая снимок, рассказала, что такой грязный душ приходится принимать частенько.

Еще грязнее воду, цвета темного пива, к своему удивлению увидели жители домов на улице Королева в том же Приморском районе.

А это цвет воды дома у жителей на улице КоролеваФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщают местные жители, такая водичка периодически течет у них дома уже несколько лет. Несмотря на жалобы, особых изменений так и не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU