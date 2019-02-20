2019-02-20T20:35:11+03:00
Общество

Жителям Приморского района приходится принимать «грязевые ванны»

Вода коричневого цвета льется из кранов на севере Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Грязная вода течет из кранов на улице РепищеваГрязная вода течет из кранов на улице РепищеваФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

«Хенесси», шоколадное молоко, какао или грязевая ванна. Так отшучиваются жители Приморского района Петербурга, у которых дома из кранов течет грязная вода. В среду, 20 февраля, в социальных сетях фотографии с ужасающего цвета жидкостью начали делиться горожане, живущие на севере города на Неве.

- Как насчет принять ванну в доме 21, корпус 1, на улице Репищева, - предлагают отчаявшиеся местные жители.

Наверное, грязевая ванна полезная, подхватили петербуржцы в социальных сетях. Однако шутки шутками, а цвет воды на фото, действительно пугает. Коричневая жидкость, вытекающая из крана в белую эмалированную ванну совсем не вызывает доверия. При этом петербурженка, опубликовавшая снимок, рассказала, что такой грязный душ приходится принимать частенько.

Еще грязнее воду, цвета темного пива, к своему удивлению увидели жители домов на улице Королева в том же Приморском районе.

А это цвет воды дома у жителей на улице Королева Фото: СОЦСЕТИ

А это цвет воды дома у жителей на улице КоролеваФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщают местные жители, такая водичка периодически течет у них дома уже несколько лет. Несмотря на жалобы, особых изменений так и не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобилисты Петербурга жалуются на скользкие дороги, в городе массовые ДТП
Экология, образование и здравоохранение: Беглов рассказал о главных задачах Петербурга
«Теплосеть» займется реконструкцией тепломагистрали на Большевиков
Фигуристка Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России
В «Невском экспрессе» разрешили перевозку животных
Посетителей Новой Голландии эвакуируют из-за пожара
Петербурженка убила свою возлюбленную, у которой охладели чувства
На юге Петербурга под автобусом лужа крови, две женщины госпитализированы
У театральной площадки «Скороход» загорелся склад
В петербургском парламенте прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества
На Петербург 21 февраля надвигается метель, сильный ветер и похолодание
В Мариинском дворце вспомнили подвиг воинов-афганцев
Петербуржцы просят сделать больше велодорожек в городе
Строитель упал с высоты 12 этажа и выжил в Петербурге
Легенда «Зенита-1984» раскритиковал Артема Дзюбу