Вице-губернатор Елин: у Петербурга есть все, чтобы обеспечить развитие экономики

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-21T10:43:58+03:00

У Петербурга есть все возможности для экономического рывка - уверены в Смольном. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Промышленность Петербурга развивается хорошо, но надо еще лучше. Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин заявил, что у города есть все, чтобы обеспечить развитие экономического потенциала.

- Потенциал Петербурга позволяет обеспечить высокие темпы роста экономики и максимально использовать исторический шанс на увеличение производства высокотехнологичной продукции, - приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.

Елин уверен, что для экономического рывка у города этого есть всё: квалифицированные кадры, мощные образование, наука, промышленность. За последние годы в Северной столице развиваются новые отрасли промышленности, а также модернизированы многие предприятия.

На настоящий момент индекс промышленного производства составляет 105 процентов, – один из лучших в стране. «Локомотивами» стали автопром, фармпроизводство, судостроение, энергомашиностроение, электроника и IT.

ИСТОЧНИК KP.RU