Вице-губернатор Елин: у Петербурга есть все, чтобы обеспечить развитие экономики
Промышленность Петербурга развивается хорошо, но надо еще лучше. Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин заявил, что у города есть все, чтобы обеспечить развитие экономического потенциала.
- Потенциал Петербурга позволяет обеспечить высокие темпы роста экономики и максимально использовать исторический шанс на увеличение производства высокотехнологичной продукции, - приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.
Елин уверен, что для экономического рывка у города этого есть всё: квалифицированные кадры, мощные образование, наука, промышленность. За последние годы в Северной столице развиваются новые отрасли промышленности, а также модернизированы многие предприятия.
На настоящий момент индекс промышленного производства составляет 105 процентов, – один из лучших в стране. «Локомотивами» стали автопром, фармпроизводство, судостроение, энергомашиностроение, электроника и IT.
ИСТОЧНИК KP.RU