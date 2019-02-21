СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-21T17:50:53+03:00

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Экс-нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин официально стал тренером. Сегодня, 21 февраля, он получил тренерскую лицензию категории С, которая позволяет ему работать в детско-юношеских командах.

- Тренер. Поздравляю и больших побед, - поздравили Аршавина с новым статусом поклонники футболиста.

Однако далеко не все любители футбола обрадовались новому назначению бывшего игрока «Зенита». Многие начали интересоваться, сколько заплатит Аршавин за диплом, а также задаваться вопросом, как он будет воспитывать новое поколение футболистов, если он сам «бросил своих детей». Видимо, негативное отношение к спортсмену связано с недавним скандалом, связанным с его разводом.

Напомним, что в ноябре 2018 года Андрей Аршавин объявил о завершении своей карьеры. Футболист является воспитанником «Зенита». В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист трижды побеждал в чемпионате России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU