Здание для музея Фаберже реконструируют за четыре года

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-22T08:49:29+03:00

За четыре года в Петербурге реконструируют музей Фаберже. Фото: vk.com/fabergemuseum

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Комитет имущественных отношений Петербурга заключил договор на передачу в аренду здания западного дворового флигеля Дворца Нарышкина на набережной реки Фонтанки, дом 21, литера «А» с последующей реконструкцией под музей Фаберже.

- В рамках договора арендатор проведет комплекс работ по приспособлению для современного использования объекта под музейно-выставочный комплекс, - сообщает пресс-служба Смольного.

После того, как работы будут завершены, в новых помещениях разместится часть экспозиции действующего музея, а также появятся новые экспонаты. Срок, за время которого должна пройти реконструкция, определен в четыре года.

Сам флигель является частью комплекса объекта культурного наследия федерального значения, поэтому

все работы будут проходить в соответствии с охранным обязательством и проектной документацией, утвержденной в городском комитете по охране памятников (КГИОП).

ИСТОЧНИК KP.RU