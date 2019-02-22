Здание для музея Фаберже реконструируют за четыре года
Комитет имущественных отношений Петербурга заключил договор на передачу в аренду здания западного дворового флигеля Дворца Нарышкина на набережной реки Фонтанки, дом 21, литера «А» с последующей реконструкцией под музей Фаберже.
- В рамках договора арендатор проведет комплекс работ по приспособлению для современного использования объекта под музейно-выставочный комплекс, - сообщает пресс-служба Смольного.
После того, как работы будут завершены, в новых помещениях разместится часть экспозиции действующего музея, а также появятся новые экспонаты. Срок, за время которого должна пройти реконструкция, определен в четыре года.
Сам флигель является частью комплекса объекта культурного наследия федерального значения, поэтому
все работы будут проходить в соответствии с охранным обязательством и проектной документацией, утвержденной в городском комитете по охране памятников (КГИОП).
ИСТОЧНИК KP.RU