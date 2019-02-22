2019-02-22T16:43:21+03:00
Общество

Главная Масленица 2019 в Петербурге пройдет в Петропавловской крепости

Народный праздник встречи с весной состоится 10 марта 2019 года [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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"Широкая Масленица 2019" в Петербурге пройдет 10 марта"Широкая Масленица 2019" в Петербурге пройдет 10 мартаФото: Олег ЗОЛОТО
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Масленица – один из самых любимых и вкусных праздников, сохранившийся со времен Руси. Традиции его пришли к нам из глубокой древности и остались по сей день. Всю неделю горожан будут окружать веселье, гулянья, пляски, игры и, конечно же, блины. Проводы зимы и встреча весны – главная Масленица 2019 пройдет в Петербурге в Петропавловской крепости 10 марта.

- Традиционный полуденный выстрел из пушки крепости ознаменует начало масленичных гуляний. На площади у Нарышкина бастиона гостей праздника ждут выступления музыкантов, веселые конкурсы, народные забавы и вкусные угощения, - сообщили в государственном музее истории Петербурга.

Главные масленичные гулянья пройдут в Петропавловской крепости Фото: Олег ЗОЛОТО

Главные масленичные гулянья пройдут в Петропавловской крепостиФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы смогут наестся до отвала блинами, попрыгать наперегонки в мешках, посоревноваться в перетягивании каната, а также самостоятельно сделать миниатюрное чучело Масленицы. Гости Петропавловской крепости познакомятся с народными обычаями и обрядами, узнают, как раньше отмечали эту неделю горожане и сельские жители.

Когда стемнеет, около 17 часов вечера, на площади зажгут трехметровое чучело Масленицы. На Руси, да, и сейчас – это символ сжигания чучела зимы, чтобы освободить место для долгожданной весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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