Попытка изнасилования женщины в лифте Петербурга попала на видео

СЕГОДНЯ 19:39 2019-02-22T19:39:26+03:00

Мужчина напал на петербурженку и увез ее на 25-й этаж дома [видео]

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В Московском районе Петербурга появился сексуальный маньяк, жалуются горожане. В пятницу, 22 февраля, в сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения мужчины на женщину. Инцидент произошел накануне, 21 февраля, в лифте дома жилого комплекса «Квартет» на Витебском проспекте.

В кадре появляется молодой мужчина в красной куртке с капюшоном, натянутым на голову. Какое-то время он едет в лифте, а потом начинает нажимать на кнопки панели и бросается на женщину, стоящую с ним рядом. Начинается борьба: он валит ее на землю и пытается скрутить ей руки. Однако женщина изо всех сил пытается вырваться и сбежать через открывшиеся двери лифта, который приехал на 25-й этаж.

- Накануне весны все больные активизировались, - стали негодовать петербуржцы в соцсетях.

Мужчина напал на женщину в лифте Петербурга .

В итоге мужчина вытащил свою жертву из лифта. Чем закончилась долгая борьба женщины с нападавшим, не известно.

По словам опубликовавших видео инцидента, сразу после этого тот же мужчина напал на еще одну женщину в доме 5 на Звездной. Отмечается, что полиция уже ищет подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU