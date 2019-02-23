Главным боем турнира UFC в Петербурге станет Волков-Оверим

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-23T10:10:27+03:00

Бой Волкова и Оверима станет главным на турнире в Петербурге. Фото: vk.com/ufc

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Если к турнирам по смешанным единоборствам в России привыкли, то бои Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проходят в нашей стране не так часто. Тем приятнее, что второй в истории российский турнир UFC состоится в Петербурге.

- Поединок Волкова и Оверима возглавит турнир в Санкт- Петербурге, - пишет ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

О том, что турнир UFC приедет в Северную столицу, стало известно 22 февраля, накануне Дня защитника отечества. 20 апреля в город на Неве приедут настоящие мужчины, имеющие на счету множество боев в ринге.

Так, россиянин Александр Волков имеет в активе 30 побед при семи поражениях, а его соперник из Нидерландов Алистар Оверим – 44 победы при 17 поражениях.

Учитывая неуступчивый характер обоих спортсменов, главный бой петербургского турнира UFC обещает быть красочным.

ИСТОЧНИК KP.RU