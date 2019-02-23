Ранний секс довел юную петербурженку до приступа аппендицита

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-23T14:11:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга проверяет обстоятельства, при которых юной жительнице города понадобилась срочная помощь врачей. В ночь на субботу 15-летняя пациентка была госпитализирована с острыми болями в области живота.

- 23 февраля 2019 года в полицию Калининского района поступила телефонограмма о том, что из квартиры по проспекту Культуры госпитализирована девушка 2003 года рождения в состоянии средней тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Скорая помощь отвезла больную в детскую городскую больницу номер 5 имени Филатова. При осмотре врачи сделали интересные выводы. Из них стало понятно, почему полиция заинтересовалась рядовым, казалось бы, случаем.

- Медики констатировали, что причиной госпитализации стало ранее начало половой жизни и острый приступ аппендицита, - сообщает «Оперативное прикрытие».

Весьма вероятно, что сексуальному партнеру девушки-подростка придется ответить стражам порядка на несколько неприятных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU