Ранний секс довел юную петербурженку до приступа аппендицита
Полиция Петербурга проверяет обстоятельства, при которых юной жительнице города понадобилась срочная помощь врачей. В ночь на субботу 15-летняя пациентка была госпитализирована с острыми болями в области живота.
- 23 февраля 2019 года в полицию Калининского района поступила телефонограмма о том, что из квартиры по проспекту Культуры госпитализирована девушка 2003 года рождения в состоянии средней тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Скорая помощь отвезла больную в детскую городскую больницу номер 5 имени Филатова. При осмотре врачи сделали интересные выводы. Из них стало понятно, почему полиция заинтересовалась рядовым, казалось бы, случаем.
- Медики констатировали, что причиной госпитализации стало ранее начало половой жизни и острый приступ аппендицита, - сообщает «Оперативное прикрытие».
Весьма вероятно, что сексуальному партнеру девушки-подростка придется ответить стражам порядка на несколько неприятных вопросов.
ИСТОЧНИК KP.RU