В Петроградском районе праздничным концертом отметили День защитника Отечества

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-23T17:20:43+03:00

В Петроградском районе поздравили военных, курсантов и ветеранов с 23 февраля. Фото: Пресс-служба ЗакСа СПб

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Праздничным концертом в концертном же зале администрации Петроградского района сегодня чествовали всех защитников Отечества, чей день отмечается 23 февраля. На мероприятии кроме чиновников администрации и гостей присутствовал председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

- Защищать Родину – в духе, в характере и в крови нашего народа. Это следование великим традициям - традициям победителей. Человек, который не служил, отказывался от армии – это отрицатель своего Отечества, - приводит слова спикера парламента пресс-служба ЗакСа.

После приветственной речи Макаров вручил благодарственные письма военнослужащим и ветеранам. А после этого гости праздника смогли увидеть выступление музыкальных творческих коллективов и военных исполнителей.

Напомним, что в 21:00 23 февраля в честь Дня защитника Отечества в Петербурге прогремит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU