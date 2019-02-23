2019-02-23T20:52:45+03:00
Общество

В Петербурге закрасили «неугодные» цитаты на граффити с портретом Егора Летова

Рисунок на трансформаторной будке в Нексрасовском саду появился несколько дней назад к годовщине смерти музыканта
Петр КИБЕР
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Теперь от граффити остался только портрет. Слова оказались лишними. Фото: vk.com/yav_zoneТеперь от граффити остался только портрет. Слова оказались лишними. Фото: vk.com/yav_zone
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В Петербурге опять закрасили граффити. И если раньше страдали портреты Станислава Черчесова и Михаила Горшенева, то теперь неизвестные «герои» покусились на появившийся в Некрасовском саду стрит-арт в память лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

- Обе стороны с цитатами из песен закрасили, понятия не имеем кто. Скорей всего это такой компромисс, неугодные цитаты про майора убрали, сам портрет оставили, - сообщают сами художники из арт-группы «Явь».

Напомним, что граффити с Егором Летовым появилось в Некрасовском саду 17 февраля нынешнего года перед годовщиной смерти музыканта, скончавшегося 19 февраля 2008 года на гастролях в Омске.

По словам авторов портрета, они сами являются поклонниками творчества музыканта и любят песни «Гражданской обороны». Будет ли восстановлено граффити в прежнем виде, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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