В Петербурге закрасили «неугодные» цитаты на граффити с портретом Егора Летова
В Петербурге опять закрасили граффити. И если раньше страдали портреты Станислава Черчесова и Михаила Горшенева, то теперь неизвестные «герои» покусились на появившийся в Некрасовском саду стрит-арт в память лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.
- Обе стороны с цитатами из песен закрасили, понятия не имеем кто. Скорей всего это такой компромисс, неугодные цитаты про майора убрали, сам портрет оставили, - сообщают сами художники из арт-группы «Явь».
Напомним, что граффити с Егором Летовым появилось в Некрасовском саду 17 февраля нынешнего года перед годовщиной смерти музыканта, скончавшегося 19 февраля 2008 года на гастролях в Омске.
По словам авторов портрета, они сами являются поклонниками творчества музыканта и любят песни «Гражданской обороны». Будет ли восстановлено граффити в прежнем виде, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU