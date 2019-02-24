2019-02-24T17:38:00+03:00
Общество

В Петербурге военные врачи провели операцию по пересадке печени

Трансплантация прошла успешно
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Врачи во время операции. Фото: www.vmeda.orgВрачи во время операции. Фото: www.vmeda.org
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Военные врачи хирургической клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова провели успешную операцию по трансплантации печени. Руководил процессом главный хирург академии Б.Н. Котива. Как рассказали в пресс-службе Военно-медицинской академии, пациент страдал от цирроза. Своей очереди он ждал почти год - с апреля 2018.

- После операции мужчина чувствует себя удовлетворительно, - отметили в академии. - Операция стала возможна благодаря межведомственному взаимодействию с петербургским координационным центром органного донорства.

Как рассказывают сотрудники в Военно-медицинской академии, официально программа трансплантации органов стартовала летом 2016 года. 6 ноября 2017 года прошла первая успешная операция. На сегодняшний день хирурги академии выполнили более 10 трансплантаций (почки и печень) и одна частичную аллотрансплантация лица композитным (костно-кожно-мышечным) лоскутом. Все операции прошли успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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