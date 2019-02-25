2019-02-25T08:56:20+03:00
Происшествия

В деревне Агалатово дотла сгорел ресторан «Белое солнце»

Рано утром помещение заведения под Петербургом вспыхнуло ярким пламенем [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти рано утром сгорел ресторан "Белое солнце"В Ленобласти рано утром сгорел ресторан "Белое солнце"Фото: СОЦСЕТИ
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Ранним утром в понедельник, 25 февраля, пожарные отряды Ленинградской области направились в деревню Агалатово Всеволожского района. Там на Приозерском шоссе вспыхнул известный местный ресторан «Белое солнце». Здание заведения за считанные минуты охватил огонь, не пожалев ни единого сантиметра.

Сильный пожар разгорелся около восьми часов утра в понедельник, пока солнце еще не взошло. Увидев огонь, местные жители сразу же вызвали спасателей, однако к их приезду пламя уже успело распространиться по всему помещению и уничтожить часть крыши.

- Хороший ресторан, кстати, был. Однажды он уже горел, - рассказали местные жители и посетители заведения.

На кадрах видео, опубликованного очевидцами в сети, видно, как мощный огонь неумолимо сжигает деревянное здание ресторана. От него поднимается сильный дым, который порывами ветра отнесло к недалеко стоящей школе.

Пожар в ресторане "Белое солнце" в деревне Агалатово .

Местные жители решили, что причиной ЧП стал преднамеренный поджог, так как это уже не первый раз, когда ресторан горит. Однако официальную версию вынесут специалисты после того, как пожар будет потушен. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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