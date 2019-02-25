В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми

СЕГОДНЯ 20:31 2019-02-25T20:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Было/стало – такие картинки обычно публикуют в интернете, показывая, как что-то изменилось к лучшему. Но увы, бывают и обратные примеры. Так в историческом здании Измайловского гостиного двора деревянные входные двери заменили современным пластиком.

- Так выглядит новая дверь в Измайловском гостином дворе. Отремонтировали, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Пока неизвестно, кто автор данного ремонта. Нет и реакции градозащитных организаций, а также городского комитета по охране памятников (КГИОП).

Напомним, что здание солдатский казарм лейб-гвардии Измайловского полка было построено в конце XVIII века по проекту архитектора Федора Волкова. Офицерский корпус был возведен в 1803 год по проекту Луиджи Руска.

Уже в наше время здание, расположенное на Измайловском проспекте было перестроено под торговые площади. В 2006 году здесь открылся Измайловский гостиный двор.

ИСТОЧНИК KP.RU