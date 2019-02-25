В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми
Было/стало – такие картинки обычно публикуют в интернете, показывая, как что-то изменилось к лучшему. Но увы, бывают и обратные примеры. Так в историческом здании Измайловского гостиного двора деревянные входные двери заменили современным пластиком.
- Так выглядит новая дверь в Измайловском гостином дворе. Отремонтировали, - пишут петербуржцы в соцсетях.
Пока неизвестно, кто автор данного ремонта. Нет и реакции градозащитных организаций, а также городского комитета по охране памятников (КГИОП).
Напомним, что здание солдатский казарм лейб-гвардии Измайловского полка было построено в конце XVIII века по проекту архитектора Федора Волкова. Офицерский корпус был возведен в 1803 год по проекту Луиджи Руска.
Уже в наше время здание, расположенное на Измайловском проспекте было перестроено под торговые площади. В 2006 году здесь открылся Измайловский гостиный двор.
ИСТОЧНИК KP.RU