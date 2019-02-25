Росприроднадзор заставит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха
Петербургское управление Росприроднадзора отреагировало на жалобы горожан и проверило территорию вокруг машиностроительного завода «Армалит», рядом с которым снег окрасился в грязно-оранжевый цвет.
- Департамент подготовил документацию на согласование с органами прокуратуры для внеплановой проверки деятельности АО «Машиностроительный завод «Армалит» на выброс вредных загрязняющих веществ, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Инспектора ведомства уже побывали на месте ЧП и зафиксировали наличие нетрадиционной окраски снежного покрова. Такой эффект мог возникнуть из-за деятельности предприятия, на которой занимаются в том числе обработкой и выплавкой металла.
Экспертами предстоит изучить документацию предприятия, а также отправить на анализ взятые образцы.
Напомним, что днем 25 февраля, желтые выбросы в воздух напугали жителей Петербурга. По одной из версий, причиной могли стать химикаты, применяемые при выплавке металлов.
ИСТОЧНИК KP.RU