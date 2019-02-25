Росприроднадзор заставит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха

СЕГОДНЯ 21:54 2019-02-25T21:54:04+03:00

О том, что в Петербурге сегодня выпали желто-оранжевые осадки, днем в соцсетях сообщили горожане

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Петербургское управление Росприроднадзора отреагировало на жалобы горожан и проверило территорию вокруг машиностроительного завода «Армалит», рядом с которым снег окрасился в грязно-оранжевый цвет.

- Департамент подготовил документацию на согласование с органами прокуратуры для внеплановой проверки деятельности АО «Машиностроительный завод «Армалит» на выброс вредных загрязняющих веществ, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Инспектора ведомства уже побывали на месте ЧП и зафиксировали наличие нетрадиционной окраски снежного покрова. Такой эффект мог возникнуть из-за деятельности предприятия, на которой занимаются в том числе обработкой и выплавкой металла.

Экспертами предстоит изучить документацию предприятия, а также отправить на анализ взятые образцы.

Напомним, что днем 25 февраля, желтые выбросы в воздух напугали жителей Петербурга. По одной из версий, причиной могли стать химикаты, применяемые при выплавке металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU