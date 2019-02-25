2019-02-25T21:54:04+03:00
Происшествия

Росприроднадзор заставит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха

О том, что в Петербурге сегодня выпали желто-оранжевые осадки, днем в соцсетях сообщили горожане
Петр КИБЕР
Поделиться:
Вокруг завода "Армалит" выпал желто-оранжевый снег. Фото: РосприроднадзорВокруг завода "Армалит" выпал желто-оранжевый снег. Фото: Росприроднадзор
Изменить размер текста:

Петербургское управление Росприроднадзора отреагировало на жалобы горожан и проверило территорию вокруг машиностроительного завода «Армалит», рядом с которым снег окрасился в грязно-оранжевый цвет.

- Департамент подготовил документацию на согласование с органами прокуратуры для внеплановой проверки деятельности АО «Машиностроительный завод «Армалит» на выброс вредных загрязняющих веществ, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Инспектора ведомства уже побывали на месте ЧП и зафиксировали наличие нетрадиционной окраски снежного покрова. Такой эффект мог возникнуть из-за деятельности предприятия, на которой занимаются в том числе обработкой и выплавкой металла.

Экспертами предстоит изучить документацию предприятия, а также отправить на анализ взятые образцы.

Напомним, что днем 25 февраля, желтые выбросы в воздух напугали жителей Петербурга. По одной из версий, причиной могли стать химикаты, применяемые при выплавке металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми
Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в петербургском метро
Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года
На льду Зимней канавки выставили сотни книг в знак протеста против цензуры
Бывший игрок СКА возвращается из Азиатской хоккейной лиги в российский клуб
Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру
Церковному служке-ветеринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа
Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее
Исследования показали: Только половина петербуржцев работают по специальности
КГИОП просит суд защитить лепнину на историческом здании в Петербурге
Рабочая неделя в Петербурге началась с новой волны эвакуаций
Легковушка сделала «сальто» в ночном ДТП на Заневском проспекте
Фонтан с кипятком вырвался ночью в жилом дворе в Купчино
Женщина на джипе протаранила «КамАЗ» под Кингисеппом
В деревне Агалатово дотла сгорел ресторан «Белое солнце»
Погода на 25 февраля в Петербурге: Рабочая неделя начнется с сильного ветра
Потоп и ограбление: На проспекте Маршала Жукова прошла «веселая» ночь
Водитель выстрелил в лицо пешеходу на севере Петербурга, сделавшему ему замечание
В Петербурге средний размер пенсии вырос на 700 рублей
Петербурженка пожаловалась на догхантеров, разбросавших в Купчино отраву для собак
Рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области начнется с сильного ветра
В Петербурге военные врачи провели операцию по пересадке печени
Председатель СК РФ поручил оперативно выяснить обстоятельства ДТП на Невском проспекте
В Петербурге прошел митинг памяти Бориса Немцова
В Петербурге откроется выставка картин художника-баталиста Всеволода Кузнецова
Полицейские Петербурга закрыли элитный бордель на Севастопольской улице
«Стадион готовится к взлету»: Петербуржцы делятся снимками окутанного туманом города
В Петербурге закрасили «неугодные» цитаты на граффити с портретом Егора Летова