В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотиками
Врач скорой помощи городской поликлиники №88 во время выезда на вызов потерял пенал с наркотическими средствами и психотропными веществами. Рассеянность медика вскрылась во время проверки прокуратуры Кировского района.
- Еще до начала проверки прокуратурой, после потери пенала с наркотическими средствами, отдел дознания районного УМВД возбудило уголовное дело в отношении врача выездной бригады поликлиники, - сообщили в контролирующем органе.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ». Кроме того, прокуратура обратила внимание и на главного врача поликлиники и внесла ему представление об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU