2019-02-26T10:47:44+03:00
Происшествия

В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотиками

В отношении рассеянного фельдшера возбудили уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотическими препаратамиВ Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотическими препаратамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Врач скорой помощи городской поликлиники №88 во время выезда на вызов потерял пенал с наркотическими средствами и психотропными веществами. Рассеянность медика вскрылась во время проверки прокуратуры Кировского района.

- Еще до начала проверки прокуратурой, после потери пенала с наркотическими средствами, отдел дознания районного УМВД возбудило уголовное дело в отношении врача выездной бригады поликлиники, - сообщили в контролирующем органе.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ». Кроме того, прокуратура обратила внимание и на главного врача поликлиники и внесла ему представление об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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