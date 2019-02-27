В Петербурге издали альбом группы «Кино» в авторском варианте
Голос 1980-1990-х, музыка того времени, пожалуй, самый известный альбом группы «Кино» «Группа крови» обрел новую жизнь. В Петербурге издали пластинку, которая завоевала СССР, Россию и даже США. Важно то, что теперь альбом выглядит именно так, какой ее хотели видеть в далеком 1988 году сами музыканты.
- Впервые за прошедшие 30 лет, для издания использована оригинальная мастер-лента, а фонограмма альбома прошла посекундную реставрацию звука, - рассказало петербургское музыкально издательство Maschina Records, которое работало над перевыпуском альбома.
Обложка-коллаж выглядит лаконично, без лишних излишеств, по задумке группы «Кино». В приложении к изданию имеется буклет с более 60 архивными фотографиями и сопроводительными статьями. Впервые в издании альбома участвовали музыканты группы «Кино» Георгий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также сын Виктора Цоя – Александр.
Сам альбом можно приобрести в разных форматах: в классическом виниле, красном лимитированном виниле, на компакт-дисках, а также даже на давно позабытых кассетах.
ИСТОЧНИК KP.RU