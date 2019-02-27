2019-02-27T11:28:10+03:00
Общество

В Петербурге издали альбом группы «Кино» в авторском варианте

Пластинка «Группа крови» выпущена в том виде, в каком ее хотели видеть сами музыканты
Лилия КОЗЛОВА
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Обложка альбома "Группа крови" выглядит именно так, какой ее задумывали сами музыканты "Кино" Фото: Maschina RecordsОбложка альбома "Группа крови" выглядит именно так, какой ее задумывали сами музыканты "Кино" Фото: Maschina Records
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Голос 1980-1990-х, музыка того времени, пожалуй, самый известный альбом группы «Кино» «Группа крови» обрел новую жизнь. В Петербурге издали пластинку, которая завоевала СССР, Россию и даже США. Важно то, что теперь альбом выглядит именно так, какой ее хотели видеть в далеком 1988 году сами музыканты.

- Впервые за прошедшие 30 лет, для издания использована оригинальная мастер-лента, а фонограмма альбома прошла посекундную реставрацию звука, - рассказало петербургское музыкально издательство Maschina Records, которое работало над перевыпуском альбома.

Обложка-коллаж выглядит лаконично, без лишних излишеств, по задумке группы «Кино». В приложении к изданию имеется буклет с более 60 архивными фотографиями и сопроводительными статьями. Впервые в издании альбома участвовали музыканты группы «Кино» Георгий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также сын Виктора Цоя – Александр.

Сам альбом можно приобрести в разных форматах: в классическом виниле, красном лимитированном виниле, на компакт-дисках, а также даже на давно позабытых кассетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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