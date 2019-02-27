Студия Михалкова ответит за загрязнение рек и каналов в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-27T12:40:23+03:00

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Росприроднадзор по северо-западу возбудил дело по факту загрязнения рек и каналов в центре Петербурга. В реке Мойке, Крюковом канале и канале Грибоедова на поверхности плавает мусор, оставленный съемочной группой студии Никиты Михалкова. Зимой «ТРИТЭ» снимали на водных артериях Северной столицы фильм «Серебряные коньки» и специально для этого устанавливали огромный деревянный помост зеленого цвета. Но после того, как необходимые кадры были отсняты, съемочная группа уехала, оставив свой «реквизит».

- В понедельник, 25 февраля, инспекторы провели осмотр рек после жалоб граждан. На воде стала появляться грязь. Затем жалобы стало поступать на плиты синего цвета на стыке Крюкова канала и канала Грибоедова, - рассказали в управлении Росприроднадзора.

Если на Мойке настил был демонтирован, то на Крюковом канале и канале Грибоедова к работам по демонтажу не приступали. Частично плиты повреждены, некоторые вынесло на берег канала. Древесный материал начал разбухать в воде, разваливаться на части, а краска осыпаться. Все это остается на льду, а когда он растает, попадет в воду.

Напомним, что монтаж настила для фильма начался в конце января. Сами съемки должны были пройти в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU