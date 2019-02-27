2019-02-27T17:32:50+03:00
Общество

От станции «Царское Село» до района Славянка в Пушкине проложат велодорожку

Предложенный местными жителями проект внесли в адресную программу благоустройства на 2019 год
Петр КИБЕР
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В 2020 году из района Славянка до станции "Царское Село" проложат велодорожку. Фото: vk.com/all_slavyankaВ 2020 году из района Славянка до станции "Царское Село" проложат велодорожку. Фото: vk.com/all_slavyanka
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В скором времени у жителей микрорайона Славянка (пушкинские Шушары) появится новая радость – велодорожка, идущая от Галицкой улицы и до самой железнодорожной станции «Царское Село».

- По заказу Городского центра управления парковками начинается проектирование веломаршрута протяженностью порядка 2,6 километра, - сообщает пресс-служба Смольного.

Идею создания велодорожки в рамках проекта «Твой бюджет» в 2018 году предложили сами местные жители. Они заявили, что это поможет улучшить транспортную связь района с Пушкином, в чем имеется «острая необходимость».

Но, к сожалению, стоимость создания велодорожки превысила лимит, заложенный в «твоем бюджете», поэтому создание маршрута включили в адресную программу Городского центра управления парковками на 2019-2021 годы.

По условиям контракта, проектирование должно быть сделано до ноября 2019 года. а уже в 2020-м начнется строительство маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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