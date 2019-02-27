2019-02-27T19:16:43+03:00
Общество

В Выборге устроят зимний рыцарский турнир и откроют тайный ход для экскурсий

Руководство Выборгского музея-заповедника уже ждет гостей
Петр КИБЕР
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В Выборгском замке пройдет зимний рыцарский турнир. Фото: vk.com/vyborgmuseumВ Выборгском замке пройдет зимний рыцарский турнир. Фото: vk.com/vyborgmuseum
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Лязг мечей и звон доспехов будет слышен в Выборгском замке весь день 9 марта. Сразу после празднования Международного женского Дня в средневековом антураже соберутся сотни реконструкторов, которые устроят настоящий рыцарский турнир.

- Благородные Господа и Дамы, бойцы сразятся для вас мечами со щитом, двуручными мечами, алебардами, булавами и кинжалами. Завершится турнир судебным поединком и огненным представлением, - сообщает пресс-служба Выборгского музея-заповедника.

Начнется мероприятие в 18:30 и продолжится два часа.

Другой интересной новостью стало намерение дирекции выборгского замка открыть для посетителей недавно найденный потайной подземный ход. Это, правда, дело не самого ближайшего времени, так как сначала пройти восстановительные работы. Сейчас подземелье расчищено археологами, но перед началом экскурсий надо провести и консервацию объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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