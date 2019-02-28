2019-02-28T15:44:25+03:00
Политика

Оксана Дмитриева намерена участвовать в выборах губернатора Петербурга

Об этом депутат городского ЗакСа от «Партии Роста» заявила на своем интернет-сайте
Петр КИБЕР
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Оксана Дмитриева поборется за пост губернатора Санкт-Петербурга.Оксана Дмитриева поборется за пост губернатора Санкт-Петербурга.Фото: Маргарита ЖДАНОВА
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В Петербурге определился еще один потенциальный кандидат в губернаторы города. Вслед за лидером движения «Красивый Петербург», самовыдвиженцем Красимиром Врански и депутатом Владимирского Законодательного собрания Владимирской области Максимом Шевченко, о намерении побороться за кресло руководителя города заявила Оксана Дмитриева.

- Я готова участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга, готова к честной конкурентной борьбе. У меня есть уверенность, что, в случае победы, я смогу эффективно руководить таким крупным мегаполисом, как Санкт-Петербург, даже в том чрезвычайно сложном состоянии, в котором город сейчас оказался, - заявила Дмитриева на своем интернет-сайте.

Поддержать инициативу уже согласились в «Партии Роста», которую Оксана Генриховна, собственно, и представляет в городском парламенте.

Напомним, что нынешний врио губернатора Александр Беглов пока официально не подтвердил участия в предвыборной гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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