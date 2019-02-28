Смольный выдаст «Метрострою» 5 миллиардов аванса

СЕГОДНЯ 20:12 2019-02-28T20:16:35+03:00

"Метрострой" получит от Смольного аванс на достройку Фрунзенского радиуса и других объектов. Фото: Александр ГЛУЗ

Деньги нужны на достройку Фрунзенского радиуса, а также для работ на оранжевой и коричневой ветках подземки

Изменить размер текста: A A

В начале марта петербургский «Метрострой» рассчитывает подписать соглашение с властями города, в котором будут отражены новые сроки работ по Фрунзенскому радиусу, а также объектам Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий подземки.

- В рамках соглашения городская администрация предоставит компании аванс, - приводит слова заместителя генерального директора «Метростроя» Алексея Старкова ТАСС.

По предварительной информации, общая сумма предоставленных средств составит 5,2 миллиарда рублей. Около 500миллионов их них пойдет на достройку Фрунзенского радиуса, который, по разным данным, должны сдать 1 июля или 1 сентября 2019 года.

Остальные средства поделены между оранжевой и перспективной коричневой ветками метрополитена.

Допсоглашение Смольного с «Метростроем» должно быть подписано 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU