В предстоящие выходные в Ленинградской области ожидаются сильный ветер и метель

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-01T16:44:16+03:00

В выходные в Ленобласти ожидаются сильный ветер и метель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Особенно внимательными стоит быть автомобилистам, ведь на дорогах сохраняется гололед

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Пусть на дворе 1 марта, а за окном солнечно, расслабляться петербуржцам и жителям Ленинградской области не стоит. Начало весны не сильно отличается от зимних месяцев, а погода может преподнести неожиданный сюрприз. Так в ближайшие выходные северо-западный регион накроет метелью.

- По информации гидрометцентра, днем 2 марта по Ленинградской области ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. Возможен умеренный снег, метель. Ночью температура упадет до -8...-13, а местами до -18 градусов, днём будет 0...-5 градусов, -предупреждает водителей УПРДОР «Северо-Запад».

Дорожники напоминают, что кое-где на трассах сохраняется гололед, а видимость в пиковые моменты снегопада может упасть до нескольких сот метров.

В УПРДОРе водителям советуют снизить скорость и держать дистанцию, а также быть готовыми к тому, что на трассах может работать уборочная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU