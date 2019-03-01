В Петербурге обнаружен второй очаг заболевания корью

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-01T18:47:39+03:00

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Корь, которую, казалось, полностью победили еще в прошлом веке, вновь вернулась в Петербург. Вслед за очагом заболевания во Фрунзенском районе, вспышка инфекции обнаружилась на Петроградской стороне.

- Да, действительно, корью заболел один человек, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По предварительной информации, как и в случае с Купчино, речь идет о привезенной извне инфекции. Заболевший – гражданин Украины, недавно приехавший в Северную столицу. В доме на улице Воскова, где он проживал, уже проводится экстренная вакцинация.

Напомним, что в 2018 году в Петербурге корью заболели 54 человека, все они не были привиты. В их числе оказались и шесть жителей многоэтажки в Купчино. Двое взрослых и четверо детей заразились от соседа, который привез корь с отдыха в Юго-Восточной Азии.

Из-за отказа от вакцинации заболеваемость корью в Северной столице за последний год выросла в 17 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU